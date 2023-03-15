Советник главы ДНР Гагин: Части ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам

Фото: Минобороны РФ

Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам. Об этом в среду, 15 марта, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

— Периодически из Артемовска пытаются отступить какие-то разрозненные части ВСУ. Ввиду того, что дороги контролируются, они пытаются отступать проселочными дорогами или полями, через лесопосадки, — сказал он.

Гагин отметил, что украинская техника не может проехать по грязи, поэтому киевским солдатам приходится отступать пешком. По его словам, ВСУ несут большие потери, а их техника становится легкой мишенью для российских военных.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска. По словам специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в настоящее время ожесточенные бои идут буквально за каждый метр Артемовска. По его мнению, украинские военные гибнут из-за получаемых из Киева приказов командования.

Скопление украинской боевой авиации в Запорожье свидетельствует о том, что ВСУ активно готовятся к наступлению. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился военный эксперт Владимир Литовкин.