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Левкин: Около 200 объектов в Москве проектируется и строится с помощью технологий информационного моделирования

Полина Пашкина
Город
Левкин: Около 200 объектов в Москве проектируется и строится с помощью технологий информационного моделирования
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Порядка 200 объектов в столице проектируют и строят при использовании технологий информационного моделирования. Об этом в среду, 15 марта, заявил на форуме «ОпТИМальное строительство: как Стройкомплекс Москвы применяет технологии информационного моделирования» руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По словам Левкина, технологии помогают не только сохранять набранный темп строительства, но и наращивать его.

— Стройкомплекс Москвы активно использует ТИМ на этапах проектирования и строительства. В работе с ним в настоящее время создаются около 200 объектов, — сообщил Сергей Левкин.

Информационная модель позволяет оптимизировать инвестиционно-строительный цикл, делать его прозрачным и понятным, снижать сметные расходы и эксплуатационные затраты.

Левкин напомнил, что в этом году будет сдан в эксплуатацию дом по программе реновации, строящийся с использованием ТИМ-технологий.

Форум «ОпТИМальное строительство: как Стройкомплекс Москвы применяет технологии информационного моделирования» проходит в столичном ГБУ «Мосстройинформ» по адресу улица 2-я Брестская, дом 6. Мероприятие организовали в гибридном формате – как с живым общением, так и с онлайн-форматом.

Строительство Технологии Сергей Левкин Москва
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