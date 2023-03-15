Собянин сообщил об открытии нового центра госуслуг «Мои документы» на Ярцевской улице

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице открылся новый, восьмой окружной флагманский центр госуслуг «Мои документы», который расположился на Ярцевой улице. Об этом в среду, 15 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, флагман сможет принимать до трех тысяч человек в сутки. Всего столичные центры госуслуг ежедневно посещают более 70 тысяч человек. Жители города могут получить душевный и искренний сервис, отметил мэр..

— В городе 137 центров. За последний год количество услуг увеличилось больше чем на 60 процентов — со 180 до 280, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Сергей Собянин принял участие в открытии флагманского центра государственных услуг «Мои документы» в районе Кунцево. Новый центр будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Также мэр Москвы рассказал, что на сегодняшний день стандартом работы МФЦ стал искренний сервис сотрудников. Он заключается в углубленной помощи горожанам и выполнении большего числа задач. Несколько лет назад сотрудникам МФЦ поставили задачу распространить сервис в другие городские службы. В первую очередь в сферу здравоохранения.