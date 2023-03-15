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Депутат МГД Титов: Развитие в столице технологий на основе лазеров будет способствовать импортозамещению

Евгений Жуков
Город
Депутат МГД Титов: Развитие в столице технологий на основе лазеров будет способствовать импортозамещению
Фото: duma.mos.ru

Развитие в Москве технологий, разработанных на основе лазеров, будет способствовать программе импортозамещения. Об этом в среду, 15 марта, рассказал член комиссии столичного парламента по науке и промышленности Андрей Титов, комментируя создание производства лазерных станков в особой экономической зоне «Технополис «Москва».

— В особой экономической зоне «Технополис «Москва» по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина созданы максимально благоприятные условия для запуска самых разных производств, — отметил Титов.

Он также добавил, что федеральные меры поддержки для резидентов дополняют московские преференции по налогам, а технические возможности для подключения к коммуникациям помогают развернуть производство в короткие сроки.

По словам Титова, на сегодняшний день подобные технологии имеют широчайший спектр прикладного применения, в частности, в отрасли металлургии, нефтепереработке, медицине. Лазерные станки будут пользоваться спросом во многих отраслях отечественной промышленности, передает агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что порядка 200 объектов в столице проектируют и строят при использовании технологий информационного моделирования.

Технологии импортозамещение Москва
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