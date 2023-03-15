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Приметы и советы

В Нижнем Новгороде выросло число людей, получивших травмы из-за гололеда

Ирина Игнатенко
Общество
В Нижнем Новгороде выросло число людей, получивших травмы из-за гололеда
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 40 нижегородцев получили травмы из-за гололеда на прошлой неделе. Они обратились в больницы города с травмами различной степени тяжести. Об этом NewsNN рассказали в региональном центре медицины катастроф.

В период с 6 по 13 марта в медучреждения региона были доставлены 44 человека с травмами, полученными в результате падения на льду. Среди пострадавших — трое детей.

Напомним, что несколько дней подряд в Нижегородской области наблюдались сильный ветер и гололед. В настоящее время в регионе наступило потепление до плюс пяти градусов.

Избежать травм при гололеде может помочь правильный выбор обуви. Об этом рассказала специалист онлайн-гипермаркета Юлия Мешалкина.

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