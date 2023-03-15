«Лучшей рекламы не придумать»: адвокат Киркорова прокомментировал его победу в суде

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Победа певца Филиппа Киркорова в суде является лучшей рекламой концертов артиста. Об этом в среду, 15 марта, сообщил его адвокат Александр Добровинский.

— Отбит очередной иск. На этот раз истец требовал возмещения морального вреда в размере одного миллиона рублей, при этом он даже не присутствовал на концерте Филиппа Киркорова, который, по его мнению, нанес истцу вред. Лучшей рекламы концертов Филиппа Киркорова не придумать, конечно, — заявил Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro.

15 марта Таганский районный суд Москвы отклонил иск православного активиста Михаила Феодориди к Киркорову. Активист просил взыскать миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Истца возмутило выступление Киркорова с крестом. Адвокат артиста объяснил, что скандальный номер был задуман как поклонение Марии Магдалине. На сцене Киркоров поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой.

2 февраля активист обратился в суд с иском к Киркорову из-за выступления с крестом. Он потребовал возместить моральный ущерб из-за оскорбления религиозных чувств.

18 февраля Киркоров отреагировал на иск, поданный в его отношении. Король отечественной эстрады нисколько не беспокоится. Артист лишь подчеркнул, что все выступление проходило в рамках закона.