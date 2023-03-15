Компания Inditex заявила, что хотела бы вернуться в Россию при изменении ситуации

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, являющаяся владельцем брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, хотела бы вернуться в Россию, если текущая ситуация в мире изменится. Об этом рассказал генеральный директор компании Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times.

— Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась, — и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе — мы могли бы возобновить нашу деятельность именно в тех магазинах, которые мы передаем группе Daher, — отметил Гарсия.

По его словам, условия сделки по продаже бизнеса в России группе Daher предусматривают возможность возобновления работы на территории РФ в партнерстве с ее новым владельцем, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах, передает ТАСС.

В начале года «Вечерняя Москва» узнала у президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, почему компании Inditex выгодно передать свой бизнес и смогут ли россияне покупать привычную одежду популярной сети.