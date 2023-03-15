Швеция решила передать Украине 10 танков Leopard

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Правительство Швеции приняло решение передать Украине 10 танков Leopard. Об этом в среду, 15 марта, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

— Сегодня мы услышали новости о нашем прогрессе в деле оказания помощи Украине и некоторых важных новых обязательствах. Швеция объявила, что поставит Украине 10 танков Leopard и важные компоненты ПВО, — передает его слова ТАСС.

24 февраля Польша передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4 в рамках военной поддержки. По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, в ближайшее время будет поставлена остальная часть заявленной со стороны Варшавы помощи.

По информации CNN, президент Украины Владимир Зеленский хотел направить американскому правительству список необходимого вооружения. Как утверждается, Киев рассчитывает получить истребители F-16. Такое вооружение украинскому руководству необходимо «для ускорения окончания конфликта».

15 марта Politico сообщило, что восемь американских сенаторов направили письмо Ллойду Остину с требованием отправить Украине истребители F-16. Они призвали главу минобороны предоставить оценку факторов, которые нужны для передачи украинской армии данного оружия.