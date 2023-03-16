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Приметы и советы

Антонов: Атака на самолет России в нейтральном пространстве стала бы объявлением войны

Юлия Курганова
В мире
Антонов: Атака на самолет России в нейтральном пространстве стала бы объявлением войны
Фото: Пресс-служба Совфеда

Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стало бы открытым объявлением войны ядерной державе. Об этом сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Таким образом он прокомментировал угрозы американских законодателей, в том числе сенатора Линдси Грэма, сбивать в международном воздушном пространстве воздушные суда России в случае их сближения с американскими объектами.

— Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве — не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе, — заявил дипломат.

Антонов отметил, что вооруженное столкновение РФ и США кардинально отличалось бы от прокси-войны, «которую американцы дистанционно ведут против России на Украине», сообщает ТАСС.

До этого Анатолий Антонов заявил, что американские БПЛА собирают разведданные, которые ВСУ впоследствии используют для нанесения ударов по российской армии и территории России.

послы Анатолий Антонов Россия США Война
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