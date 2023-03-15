Антонов: Беспилотники США собирают данные, которые ВСУ используют для ударов по РФ

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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что американские БПЛА собирают разведданные, которые Вооруженные силы Украины впоследствии используют для нанесения ударов по российской армии и территории РФ.

— Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы хорошо понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты, — высказался он в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломат утверждает, что беспилотники США занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется украинскими войсками для ударов по ВС РФ и российской территории.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Об инциденте доложили президенту США Джо Байдену.

Позже издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона сообщило, что упавший в Черное море БПЛА не был оснащен вооружением.

Анатолий Антонов назвал провокацией инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем. Он подчеркнул, что Россия не применяла оружие против БПЛА.

Минобороны РФ в свою очередь заявило, что истребители не применяли оружие в отношении дрона и не сбивали его: беспилотник сам потерпел крушение из-за резкого маневра.