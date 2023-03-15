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NYT: Упавший в Черном море американский БПЛА не был оснащен вооружением

Юлия Курганова
В мире
NYT: Упавший в Черном море американский БПЛА не был оснащен вооружением
Фото: Pixabay

Упавший в Черное море беспилотник Соединенных Штатов не был оснащен вооружением. Об этом написало издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

— В то время как беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот БПЛА не был оснащен оружием и вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма, — сказано в публикации.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал провокацией инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем. Он подчеркнул, что Россия не применяла оружие против БПЛА.

Перехваченный над Черным морем американский БПЛА выполнял разведывательную миссию. Об этом 14 марта сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он не уточнил, нес ли перехваченный беспилотник оружие.

Европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Об инциденте доложили президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Минобороны РФ заявило, что истребители не применяли оружие в отношении дрона и не сбивали его: беспилотник сам потерпел крушение из-за резкого маневра.

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