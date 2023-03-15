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Посол РФ в США Антонов назвал провокацией инцидент с БПЛА над Черным морем

Юлия Курганова
В мире
Посол РФ в США Антонов назвал провокацией инцидент с БПЛА над Черным морем
Фото: vk/rusembusa

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал провокацией инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем.

— Это настоящая провокация. Нас провоцировали к каким-то определенным действиям, после чего можно было бы обвинить РФ, российских военных в каком-либо непрофессионализме, — цитирует его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия не применяла оружие против БПЛА.

— Я хочу подчеркнуть, что российские летчики действовали очень профессионально, — отметил Антонов.

По его словам, РФ не стремится к конфронтации с США и добивается прагматичного сотрудничества.

Перехваченный над Черным морем американский БПЛА выполнял разведывательную миссию. Об этом 14 марта сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он не уточнил, нес ли перехваченный беспилотник оружие.

Европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Об инциденте доложили президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Минобороны РФ заявило, что истребители не применяли оружие в отношении дрона и не сбивали его: беспилотник сам потерпел крушение из-за резкого маневра.

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