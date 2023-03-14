Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пентагон подтвердил разведывательный характер миссии сбитого беспилотника

Евгений Белоусов
В мире
Пентагон подтвердил разведывательный характер миссии сбитого беспилотника
Фото: defense.gov

Перехваченный над Черным морем беспилотник США выполнял разведывательную миссию. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

— Представители министерства обороны не общались непосредственно с российскими властями по поводу этого конкретного инцидента. Я знаю, что Госдепартамент выразил нашу обеспокоенность по поводу этого инцидента непосредственно российскому правительству, — заявил он.

Тем не менее Райдер не уточнил, нес ли перехваченный над Черным морем беспилотник оружие, передает ТАСС.

Европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Об инциденте доложили президенту США Джо Байдену.

Госдеп США заявил о намерении провести переговоры с Россией по поводу данного инцидента. Позднее стало известно, что США вызвали российского посла в Вашингтоне в Госдепартамент.

Минобороны России заявило, что истребители не применяли оружие в отношении дрона и не сбивали его: беспилотник сам потерпел крушение из-за резкого маневра.

Черное море Пентагон Россия США Беспилотники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте