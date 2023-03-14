Пентагон подтвердил разведывательный характер миссии сбитого беспилотника

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Перехваченный над Черным морем беспилотник США выполнял разведывательную миссию. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

— Представители министерства обороны не общались непосредственно с российскими властями по поводу этого конкретного инцидента. Я знаю, что Госдепартамент выразил нашу обеспокоенность по поводу этого инцидента непосредственно российскому правительству, — заявил он.

Тем не менее Райдер не уточнил, нес ли перехваченный над Черным морем беспилотник оружие, передает ТАСС.

Европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Об инциденте доложили президенту США Джо Байдену.

Госдеп США заявил о намерении провести переговоры с Россией по поводу данного инцидента. Позднее стало известно, что США вызвали российского посла в Вашингтоне в Госдепартамент.

Минобороны России заявило, что истребители не применяли оружие в отношении дрона и не сбивали его: беспилотник сам потерпел крушение из-за резкого маневра.