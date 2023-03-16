Эксперт Леонков допустил падение БПЛА США в Черное море из-за воздействия Су-27

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БПЛА Соединенных Штатов MQ-9 Reaper, который вел разведку около границы РФ у Крыма, мог упасть из-за непреднамеренного воздействия потока воздуха от двигателей истребителей Су-27 при совершении маневра. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

— Этот инцидент с БПЛА случился непроизвольно. Ситуация такая: воздушная цель самолетного типа с размахом крыльев 20 метров с выключенными транспондерами приближается на скорости 400 километров в час к российским границам. Су-27 подлетели, убедились, что это беспилотник, тогда они развернулись и «сдули» его воздушной струей, — высказался он.

Леонков отметил, что в этой ситуации оператор БПЛА вряд ли бы смог быстро отреагировать. Если же беспилотник летел в автономном режиме, то у него почти не было шансов увернуться.

— Если выхлоп из реактивного двигателя попадает в другой двигатель, то тот может заглохнуть. У MQ-9 Reaper винтовой двигатель, есть воздухозаборное устройство — вероятно, винт был поврежден, и он упал, — цитирует эксперта РИА Новости.

14 марта европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем. В Министерстве обороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. Он перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, после чего упал.