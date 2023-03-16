Проект «Питомцы в Москве» завершился на платформе «Город идей»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На платформе «Город идей» завершился проект, посвященный развитию инфраструктуры для домашних животных. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Жители столицы выразили свою точку зрения относительно создания условий для комфортного пользования площадкой для выгула собак, организации мероприятий для владельцев и развития площадок. Свыше 14,5 тысячи человек предложили 1806 идей по развитию инфраструктуры для домашних животных.

Уточняется, что самым популярным направлением стало «Комфортное пользование площадкой». Так, благодаря активным горожанам появится освещение на площадках для выгула. Кроме того, там установят информационные стенды со ссылками на групповые чаты, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Собачников» в Москве оказалось больше, чем «кошатников». Председатель городского Комитета ветеринарии Алексей Сауткин сообщил, что, согласно данным базы ветеринарной автоматизированной системы, самыми популярными питомцами у горожан стали собаки миниатюрных пород. Лидирующую позицию по количеству регистраций занимают йоркширские терьеры — их более 63 тысяч.