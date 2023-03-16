Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Проект «Питомцы в Москве» завершился на платформе «Город идей»

Никита Худяков
Город
Проект «Питомцы в Москве» завершился на платформе «Город идей»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На платформе «Город идей» завершился проект, посвященный развитию инфраструктуры для домашних животных. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Жители столицы выразили свою точку зрения относительно создания условий для комфортного пользования площадкой для выгула собак, организации мероприятий для владельцев и развития площадок. Свыше 14,5 тысячи человек предложили 1806 идей по развитию инфраструктуры для домашних животных.

Уточняется, что самым популярным направлением стало «Комфортное пользование площадкой». Так, благодаря активным горожанам появится освещение на площадках для выгула. Кроме того, там установят информационные стенды со ссылками на групповые чаты, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Собачников» в Москве оказалось больше, чем «кошатников». Председатель городского Комитета ветеринарии Алексей Сауткин сообщил, что, согласно данным базы ветеринарной автоматизированной системы, самыми популярными питомцами у горожан стали собаки миниатюрных пород. Лидирующую позицию по количеству регистраций занимают йоркширские терьеры — их более 63 тысяч.

Москва Животные Собаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Все мнения
О проекте