Coca-Cola осталась одним из лидеров продаж газировки со вкусом колы в России

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Газировка бренда Coca-Cola осталась одним из лидеров продаж напитков со вкусом колы на российском рынке, несмотря на приостановку производства в стране. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает РБК со ссылкой на данные IT-компании «Эвотор» и сервис «Продажи.рф».

Отмечается, что за январь и февраль 2023 года более трети россиян выбирали в магазинах напиток «Добрый Cola». На втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola, ушедший из страны в прошлом году. Его доля продаж упала более чем в три раза. На третьей строчке оказался напиток со вкусом колы от бренда «Черноголовка».

В аналогичном исследовании год назад лидерами были бренды Pepsi и Coca-Cola. Более 90 процентов продаж приходилось на их долю. На третьем месте тогда оказалась газировка от бренда Fresh Bar, передает РБК.

8 марта 2022 года стало известно, что компания Coca-Cola приостанавливает свою деятельность на территории России. Coca-Cola Hellenic является одной из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company.