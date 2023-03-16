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В Кремле напомнили о выходе России из ДСНВ

Полина Пашкина
Политика
В Кремле напомнили о выходе России из ДСНВ
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в четверг, 16 марта, прокомментировал заявления Госдепа США об участии России в Договоре о сокращении наступательных вооружений. Он напомнил, что страна приостановила участие в ДСНВ.

Приостановка Москвой ДСНВ некорректна, считает США. Страна уверяет, что РФ до сих пор связана условиями договора.

Отвечая на вопрос об этом, Дмитрий Песков заявил, что давать заявления по таким ситуациям следует министерству иностранных дел. Тем не менее он напомнил, что Россия остановила участие ДСНВ, приводит слова Пескова РИА Новости.

Отношения между США и Россией после инцидента с беспилотником стали напряженными, заявил Песков. За день до этого европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Российский президент Владимир Путин 28 февраля подписал указ о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. В тексте постановления говорится, что решение о возобновлении сотрудничества в рамках договора будет принимать президент России.

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