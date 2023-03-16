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Пентагон опубликовал кадры инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper

Евгений Жуков
Общество
Пентагон опубликовал кадры инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper
Фото: shutterstock

Пентагон опубликовал кадры, на которых демонстрируется инцидент, произошедший с американским беспилотником MQ-9 Reaper в акватории Черного моря.

В ролике отчетливо видно, как якобы российский истребитель Су-27 подлетает сзади к беспилотнику Штатов, после чего устройство теряет сигнал и, судя по всему, прекращает функционирование из-за мощного потока воздуха, исходящего из двигателя самолета РФ.

Инцидент произошел 14 марта, когда европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА над акваторией Черного моря.

Военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что MQ-9 Reaper, который вел разведку около российской границы у Крымского полуострова, мог упасть из-за непреднамеренного воздействия потока воздуха от двигателей истребителей Су-27 при совершении маневра. По словам специалиста, в такой ситуации оператор беспилотного летательного аппарата вряд ли бы смог быстро отреагировать и сохранить беспилотник.

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