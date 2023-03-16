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Приметы и советы

СМИ: Упавший в Черное море БПЛА США MQ-9 Reaper обнаружили у Севастополя

Евгений Жуков
Общество
СМИ: Упавший в Черное море БПЛА США MQ-9 Reaper обнаружили у Севастополя
Фото: Unsplash

Специалисты Минобороны России обнаружили упавший в Черное море американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper еще в день инцидента. Об этом сообщает издание ForPost со ссылкой на источник, близкий к российскому оборонному ведомству и знакомый с деталями операции.

По его словам, беспилотник обнаружили в 60 километрах от Севастополя при помощи подводного робота. Он находится на глубине около 850–900 метров, неподалеку от глубоководной ветки газопровода «Южный поток».

В материале говорится, что на данный момент в месте крушения устройства дежурит российский военный корабль, а ближайший периметр зоны происшествия охраняется. Источник издания заявил, что сейчас профильные специалисты думают о дальнейших действиях по подъему MQ-9 Reaper с морского дна.

Источник пояснил, что сложность данной операции заключается в глубине, на которой сейчас находится аппарат. Для осуществления подъема необходимо задействовать средства, которые используются обычно при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок.

Он также рассказал, что российское оборонное ведомство прежде всего интересует внутренняя электронная «начинка» беспилотника и его двигатель.

Несмотря на подобные заявления, Минобороны еще не дало официального комментария о проведении подобной операции и ее продвижении.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 марта. В тот день европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА над акваторией Черного моря.

Пентагон опубликовал кадры, на которых демонстрируется инцидент, произошедший с американским беспилотником MQ-9 Reaper в акватории Черного моря.

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