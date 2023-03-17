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Экономист Чурилова пояснила, почему высокая зарплата не является гарантией богатства

Ирина Игнатенко
Финансы
Экономист Чурилова пояснила, почему высокая зарплата не является гарантией богатства
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Экономист и эксперт по личным финансам Ольга Чурилова объяснила, почему для богатства необязательно иметь высокую зарплату.

Эксперт пояснила, что главные причины бедности — незнание финансовой грамотности, неправильное распределение бюджета или отсутствие мотивации. Бедный человек не понимает что ему нужно, к чему он идет, поэтому у него нет мотивации заниматься своими финансами. У богатого человека всегда есть цель, он умеет грамотно управлять своим денежным трафиком, четко распределяет имеющиеся денежные средства.

По мнению эксперта, главная ошибка бедных людей — это их мысли о том, что они станут богатыми, если их зарплата увеличится. Но это не так. Если у человека отсутствуют знания касательно финансовой грамотности, то при высокой зарплате он начнет тратить больше, и у него останутся проблемы с нехваткой денежных средств, передает «Радио 1».

В свою очередь менеджер Мария Татаринцева отметила, что вкладчикам необходимо внимательно отнестись к условиям, которые предлагает банк, чтобы максимально выгодно и безопасно вложить свои средства, передает ФАН.

В Московском центре качества образования 27 марта состоится день финансовой грамотности для детей и молодежи. Об этом сообщила министр правительства столицы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Зарплаты богатство сбережения Деньги
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