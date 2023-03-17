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СМИ: Владелец бренда Zara окончательно закроет почти 270 магазинов в России

Никита Худяков
Общество
СМИ: Владелец бренда Zara окончательно закроет почти 270 магазинов в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, окончательно закроет 269 из 514 магазинов в России после приостановки деятельности в марте 2022 года. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает газета El País.

По их данным, компания ожидает завершения сделки по уходу из России. Уточняется, что Inditex планирует передать права и активы группе Daher.

— После завершения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex, — рассказали в компании.

Кроме того, Inditex оставила за собой право вернуться на российский рынок через договор франшизы, говорится в материале.

В начале года «Вечерняя Москва» узнала у президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, почему компании Inditex выгодно передать свой бизнес и смогут ли россияне покупать привычную одежду популярной сети.

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