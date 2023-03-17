Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Google Play удалил приложения нескольких российских банков

Никита Худяков
Общество
Google Play удалил приложения нескольких российских банков
Фото: Unsplash

Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения нескольких попавших под санкции российских банков. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

Так, в магазине пропали банки «Приморье», «Зенит», «Уралсиб», УБРиР, «Металлинвестбанк», СДМ-банк, «Санкт-Петербург», «Левобережный» и «Ланта банк».

Кроме того, в начале марта часть приложений банков также удалили и из App Store.

Приложение банка «Тинькофф» стало недоступно для скачивания в App Store в четверг, 2 марта. Также были удалены «Тинькофф Инвестиции» и «Бизнес». На данный момент все приложения «Тинькофф» можно скачать на Android через Google Play.

Банк «Тинькофф» оказался в новом, десятом по счету пакете санкций ЕС против России. В компании подчеркнули, что после включения в санкционный список ЕС она продолжит обслуживание клиентов в обычном режиме.

В январе некоторые пользователи рассказали, что испытывали проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе iOS на территории России. Кроме того, помехи фиксировались в работе игровых площадок Steam и Playstation Network.

Банки Санкции Россия Google Мобильные приложения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте