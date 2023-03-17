Google Play удалил приложения нескольких российских банков

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Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения нескольких попавших под санкции российских банков. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

Так, в магазине пропали банки «Приморье», «Зенит», «Уралсиб», УБРиР, «Металлинвестбанк», СДМ-банк, «Санкт-Петербург», «Левобережный» и «Ланта банк».

Кроме того, в начале марта часть приложений банков также удалили и из App Store.

Приложение банка «Тинькофф» стало недоступно для скачивания в App Store в четверг, 2 марта. Также были удалены «Тинькофф Инвестиции» и «Бизнес». На данный момент все приложения «Тинькофф» можно скачать на Android через Google Play.

Банк «Тинькофф» оказался в новом, десятом по счету пакете санкций ЕС против России. В компании подчеркнули, что после включения в санкционный список ЕС она продолжит обслуживание клиентов в обычном режиме.

В январе некоторые пользователи рассказали, что испытывали проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе iOS на территории России. Кроме того, помехи фиксировались в работе игровых площадок Steam и Playstation Network.