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Суд арестовал жителя Кировской области, стрелявшего в сотрудников полиции

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал жителя Кировской области, стрелявшего в сотрудников полиции
Фото: shutterstock

Суд арестовал жителя Кировской области, который ранил сотрудника полиции, выстрелив в него из окна своего дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России в пятницу, 17 марта.

По данным ведомства, 47-летнего мужчину обвиняют по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Хулиганство».

Видео: Пресс-служба СУ СК по Кировской области

Преступление, о котором идет речь, произошло 15 марта в городе Вятские Поляны. Злоумышленник, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, из окна открыл огонь из ружья по полицейским. Один сотрудник правоохранительных органов был ранен. Злоумышленника задержали, в его квартире провели обыск. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Оружие Аресты Следственный комитет Кировская область МВД
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