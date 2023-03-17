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Кулеба: Потеря Артемовска поставит под угрозу другие города Украины

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кулеба: Потеря Артемовска поставит под угрозу другие города Украины
Фото: flickr/statephotos

Потеря контроля Вооруженными силами Украины (ВСУ) над Артемовском поставит под угрозу другие города страны. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

— Но если бы Бахмут (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») пал, то следующими были бы другие города. Мы должны воевать в Бахмуте, пока можем физически, — сказал дипломат.

По мнению Кулебы, оборона Артемовска является «очень сложной в эмоциональном плане», передает РБК.

Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. В настоящий момент бойцы продвигаются вглубь промышленной зоны.

Окружение ВСУ российскими силами в Артемовске приведет к цепной реакции с обрушением всей обороны республики, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, к нынешнему тяжелому положению ВСУ привела острая нехватка продовольствия, снарядов и медикаментов.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут ВСУ после потери Артемовска. Как отметил специалист, отход из города грозит украинскому руководству существенными репутационными потерями.

Украина Спецоперации Россия Дмитрий Кулеба
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