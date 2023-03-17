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Эрдоган: Турция начала процесс ратификации вступления Финляндии в НАТО

Евгений Силаев
В мире
Эрдоган: Турция начала процесс ратификации вступления Финляндии в НАТО
Фото: shutterstock

Турция приняла решение начать процесс ратификации вступления Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

— Мы увидели искренние и решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед нами для вступления в альянс, — сказал глава государства.

В связи с этим Анкара приняла решение начать данный процесс, пояснил он. Эрдоган подчеркнул, что вопрос вступления Швеции в НАТО будет зависеть от дальнейших действий Стокгольма, передает РИА Новости.

Во время недавней встречи с президентом Польши Анджеем Дудой президент США Джо Байден рассказал, что предупреждал российского лидера Владимира Путина о возможном вступлении Финляндии в альянс.

О намерении Финляндии вступить в НАТО без Швеции 24 января заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Однако он отметил, что пока рано говорить о подобном решении.

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет для России три ключевые угрозы. О них «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Финляндия Реджеп Тайип Эрдоган Турция НАТО
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