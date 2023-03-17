TN: Учительницу в Аргентине избили родственники школьницы, провалившей экзамен

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В аргентинском городе Некочеа родственники школьницы, не сдавшей экзамен, напали на учительницу. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает местный телеканал TN.

—Учительницу избили ногами родственники ученицы, которая не сдала экзамен в школе в Некочее. На нее напали мать и старший брат ученицы, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел после завершения экзаменов. Во время одного из уроков мать и брат девочки ворвались в кабинет и кинули бутылку в преподавательницу, после чего повалили ее на пол и стали избивать.

Кроме того, родительница угрожала и другим ученикам, находившимся в классе. Уточняется, что школьница ранее дважды завалила экзамен по этому же предмету. В настоящее время местные правоохранительные органы проводят проверку, передает TN.

Другой нападение в школе произошло на юго-западе Москвы 3 марта. 17-летняя девушка ударила ножом 13-летнего мальчика в туалете школы.