Эрдоган выразил надежду на завершение ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов

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Процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО необходимо завершить до начала выборов президента в Турции. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

— Мы были вынуждены рассмотреть отдельно заявку Финляндии, так как там нет таких проявлений терроризма, как в Швеции. Я направил ноту в комиссию парламента, оттуда она будет передана в генассамблею. Надеюсь, что процесс завершится до выборов, — приводит слова турецкого лидера РИА Новости.

Решение начать процесс ратификации вступления Финляндии в Североатлантический альянс Турция приняла в этот же день. При этом Эрдоган подчеркнул, что вопрос вступления Швеции в НАТО будет зависеть от дальнейших действий Стокгольма.

О намерении Финляндии вступить в НАТО без Швеции 24 января заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Однако он отметил, что пока рано говорить о подобном решении.

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет для России три ключевые угрозы. О них «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.