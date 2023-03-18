Москвичей предупредили об облачной погоде и гололедице 18 марта

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В субботу, 18 марта, в Москве ожидаются переменная облачность и гололедица. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице днем будет варьироваться в диапазоне от двух до четырех градусов тепла. Осадков в городе не предвидится. В области ожидается потепление до пяти градусов.

Ветер будет дуть переменный, до семи метров в секунду. Также синоптики предупредили москвичей об атмосферном давлении на уровне 763 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

В Москве поднимаются показатели атмосферного давления. Пик роста придется на субботу, 18 марта, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

До полудня воскресенья, 19 марта, в Москве продлится «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Аналогичные погодные условия прогнозируются и в Московской области.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в ночные часы 18 и 19 марта «декабрьские морозы» в столичном регионе. Местами по области столбики термометров могут опуститься до минус 5–10 градусов.