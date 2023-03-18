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Стала известна стоимость продуктовой «корзины счастья» для россиян

Араз Салехов
Общество
Стала известна стоимость продуктовой «корзины счастья» для россиян
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В этом году россиянам придется потратить на продуктовую «корзину счастья» от 655 до 683 рублей. Об этом свидетельствует данные онлайн-сервиса доставки «Сбермаркет».

— «Сбермаркет» рассчитал стоимость продуктовой корзины, способствующей улучшению настроения. Такой набор обойдется россиянам от 655 до 683 рублей, — говорится в сообщении.

В нее вошли: темный шоколад, орехи, бананы и сыр. Эти продукты имеют высокое содержание триптофана, который отвечает за выработку серотонина, известного как «гормон счастья», сообщает РИА Новости.

Росстат сообщил, что в период с 7 по 13 марта инфляция в России составила 0,02 процента. Сильнее всего среди продовольственных продуктов подорожали куриные яйца (один процент). Далее следуют рыба, мука и пшено (0,5 процента), сухие молочные смеси для детского питания (0,3 процента), а также гречневая крупа, вода и ряд других продуктов (0,2 процента).

Аналитик Даниил Кашин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил подорожание овощей почти в два раза. По его словам, это связано с сезонными изменениями и инфляцией.

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