Актер Александр Кузнецов признался в подделке документов, чтобы избежать призыва

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Главный герой в фильме «Сердце Пармы» Александр Кузнецов признался, что после получения повестки покинул Россию, прикрывшись именем режиссера Сарика Андреасяна. Об этом актер заявил в интервью блогеру Юрию Дудю*.

По его словам, в первый раз он покинул Россию еще в марте 2022 года, после актер вернулся в страну. Повторно покинуть РФ он решил осенью. Перед выездом Кузнецов изготовил фальшивую справку, что якобы снимается в одном из фильмов Сарика Андреасяна на территории Армении.

При этом изначально Кузнецову отказали при пересечении границы, поскольку ему пришла повестка. Актер заявил в ответ, что у него плохое зрение и есть справка от Андреасяна. В итоге артист пересек границу и уехал в Великобританию.

Российский актер Оскар Кучера прокомментировал свое интервью Дудю, в котором высказался в поддержку специальной военной операции на территории Украины. Кучера заявил, что изначально планировал поговорить о работе на телеканале «Муз-ТВ», съемках в сериале «Солдаты», а также выразить свою позицию как гражданин России.

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