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Москвичей пригласили отметить День метеорологии в Музее космонавтики

Араз Салехов
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Москвичей пригласили отметить День метеорологии в Музее космонавтики
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

В Музее космонавтики подготовили специальную программу ко Всемирному дню метеорологии. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— 25 и 26 марта посетители смогут побывать на встречах с учеными-метеорологами, узнать о современных технологиях предсказывания погоды, посмотреть тематические фильмы и принять участие в викторине, — говорится в сообщении.

В качестве спикеров событий выступят специалисты Росгидрометцентра и кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, каждое из мероприятий можно посетить по билету музея.

Также в Государственном Дарвиновском музее 18 марта состоится праздник, приуроченный ко Всемирному дню воды. В тот же день в стенах музея состоится научно-популярная лекция «Морские драконы мезозоя». Она посвящена ящерам, которых часто ошибочно называют морскими динозаврами.

Помимо этого, горожан пригласили на выставку и мастер-классы в павильоне «Транспорт СССР» — 18 и 19 марта там пройдут познавательные мероприятия. Гостям расскажут о том, какие правила поведения приняты в транспорте.

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