Сергей Собянин: Проект «Социальная помощь в больницах» помог более чем 25 тысячам москвичей

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В прошлом году в столице стартовал проект «Социальная помощь в больницах». Об этом в субботу, 18 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В столичных клиниках работают координаторы, которые помогают пациентам организовать надомное или стационарное обслуживание после выписки, найти родственников, консультируют по социальным услугам, психологи поддерживают в трудную минуту, — сказал он.

Такой проект позволил помочь более чем 25 тысячам москвичей, написал глава города в своем Telegram-канале.

Накануне Собянин рассказал, что столичные поликлиники постепенно приводятся к единому стандарту. По его словам, городское руководство намерено создать свыше 280 зон отдыха на территориях московских поликлиник. При этом к каждому учреждению применяется индивидуальный подход.

Кроме того, в этом году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения, а в 124 поликлиниках подойдут к концу работы по реконструкции. Так, в работу столичных врачей внедряется система искусственного интеллекта, функционирующая на основе больших данных.