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Маколей Калкин стал отцом во второй раз

Араз Салехов
В мире
Маколей Калкин стал отцом во второй раз
Фото: YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Американский актер Маколей Калкин во второй раз стал папой. Об этом сообщает издание Us Weekly.

По данным СМИ, его жена Бренда Сонг родила мальчика по имени Карсон в декабре 2022 года. Однако информация об этом распространилась только сейчас.

Первого сына Калкина зовут Дакота, он родился в апреле 2021 года.

В январе 2022 года звезда комедии «Один дома» планировал жениться на модели Бренде Сонг. Известно, что серьезные намерения актера выдало кольцо на пальце его избранницы. Однако Маколей не любит афишировать личную жизнь, поэтому данное предположение остается лишь догадкой журналистов.

Недавно звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина впервые стала мамой.

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