Звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нил рассказал о своем смертельном диагнозе

Фото: Парк Юрского периода — 3, 2001

Голливудский актер, звезда картины «Парк Юрского периода» Сэм Нил выступил с тяжелым признанием о своем здоровье. Он поделился, что болен раком крови, врачи ставят ему третью стадию. Подробности артист рассказал в своих мемуарах, обнародованных 17 марта.

Артист признался, что он не боится смерти, но очень хотел бы пожить подольше. Слишком много у него еще планов и незавершенных дел — их хватит как минимум лет на десять.

— Я действительно хотел бы еще десятилетие или два, понимаете? Мы построили все эти прекрасные террасы, у нас есть эти оливковые деревья и кипарисы, и я хочу быть рядом, чтобы увидеть, как все это созреет, — признался актер.

Но главная причина для Сэма Нила жить как можно дольше — это его маленькие внуки. Артист не скрывает: ему очень важно увидеть, как они вырастут и как будут взрослеть, передает издание The Guardian.

Первые признаки тяжелого заболевания проявились у артиста еще в 2022 году. Тогда он снимался в картине «Мир Юрского периода: Доминион». Актер прошел полное обследование, где и услышал неутешительный диагноз. Сначала врачи стали пробовать химиотерапию, но она оказалась бессильна. Теперь Сэм Нил получает новый препарат, такое лечение назначено ему пожизненно. По словам самого артиста, сейчас он находится в ремиссии и хорошо себя чувствует.

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