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Приметы и советы

Ученые назвали полезный продукт, повышающий риск развития подагры

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали полезный продукт, повышающий риск развития подагры
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Ученые выяснили, что спровоцировать развитие подагры может продукт, который на первый взгляд кажется очень полезным.

По их словам, некоторые заболевания суставов, такие как подагра, развиваются из-за избытка мочевой кислоты. Здоровая диета помогает избежать осложнений, но даже при правильном питании некоторые полезные продукты могут привести к накоплению данного вещества в суставах.

Специалисты порекомендовали пациентам с подагрой ограничить употребление пищи с большим содержанием фруктозы, так как она провоцирует накопление мочевой кислоты. Источником большого количества фруктозы является натуральный мед, который давно признан антибактериальным и противовирусным природным средством. Однако обилие меда в рационе может привести к серьезным последствиям для здоровья.

— Если вы время от времени едите мед, в этом нет ничего плохого, но постарайтесь свести употребление продуктов с высоким содержанием фруктозы к минимуму, — посоветовали специалисты медицинской компании WebMD.

Они пояснили, что при расщеплении в организме фруктоза образует пуриновые соединения, которые повышают уровень мочевой кислоты. Помимо меда, пурин содержится в спиртном, некоторых видах рыбы, морепродуктах и в отдельных видах мяса, сообщается в издании Express.

Женщинам стоит внести в свой рацион говяжью, свиную, куриную печень, а также говяжий или свиной язык. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

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