Барбашов: Под Одессой организовали концлагерь для тех, кто не хочет вступать в ВСУ

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Украинские власти создали в Одесской области концлагерь для граждан, которые отказываются вступать в ВСУ. Об этом рассказал глава администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

— В Николаевской, Одесской и Херсонской областях сейчас набрала размах насильственная мобилизация. Людей похищают на улицах, а тех, кто не хочет воевать, помещают в заключение. Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря, где людей содержат в тюремных условиях за то, что они не хотят брать в руки оружие и идти против России, — сообщил он.

По его словам, по всем селам юга Украины проведен учет мужского населения. Барбашов заявил, что люди не хотят умирать за интересы киевского режима.

— Все эти области превращены в огромный концлагерь, где все мужское население посчитано и обречено на верную смерть, будучи брошенными против сил России, для того чтобы их родственники навсегда сохранили ненависть, обвиняя ВС РФ в их гибели, — цитирует его РИА Новости.

Глава Снигиревки призвал всех, кто попал в такую ситуацию, использовать любую возможность для того, чтобы сдаться российским военным и сохранить таким образом жизнь и возможность увидеться с близкими.

Украинская диверсионно-разведывательная группа, ликвидированная в районе Каховского водохранилища, совершила самую крупную попытку форсировать Днепр. Об этом 17 марта сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.