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Приметы и советы

Появилось видео крупного землетрясения в Эквадоре

Араз Салехов
В мире
Появилось видео крупного землетрясения в Эквадоре
Фото: shutterstock

В Сети появились кадры крупного землетрясения в Эквадоре. Они были опубликованы в воскресенье, 19 марта.

На видео можно рассмотреть, как большая часть людей выбралась из домов и находится на улице.

Пресс-служба президента страны Гильермо Лассо сообщила, что по меньшей мере 14 человек погибли, 381 пострадал при землетрясении в Эквадоре. Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе страны. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях эквадорского государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 марта сообщил, что более 48 тысяч человек погибли из-за произошедших землетрясений в стране, еще 115 тысяч пострадали.

В результате серии землетрясений в Турции образовалось огромное количество обломков. По оценкам экспертов программы развития ООН, речь идет о 116–210 миллионах тонн мусора и пепла.

Российский геофизик, сейсмолог и член-корреспондент РАН Петр Шебалин рассказал «ВМ», что вероятность повторения землетрясений на территории Турции пока сохраняется, но серьезных толчков ожидать не приходится. При этом он не рекомендует россиянам в ближайшее время посещать эту страну в связи с сохраняющейся сейсмической активностью и сложной экономической обстановкой.

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