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Приметы и советы

Четырнадцать человек погибли в Эквадоре, 381 пострадал

Юлия Курганова
В мире
Четырнадцать человек погибли в Эквадоре, 381 пострадал
Фото: shutterstock

По меньшей мере 14 человек погибли, 381 пострадал при землетрясении в Эквадоре. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Гильермо Лассо.

— Четырнадцать человек погибших, 381 раненый, — сказано в докладе, опубликованном в соцсети Twitter.

Ранее сообщалось о 12 погибших в результате происшествия.

Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях Эквадора.

Более 48 тысяч человек погибли из-за произошедших землетрясений в Турции, еще 115 тысяч пострадали. Об этом 12 марта сообщил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, в первые часы после землетрясения власти мобилизовали все силы на разбор завалов и ликвидацию последствий.

В результате серии землетрясений в Турции образовалось огромное количество обломков. По оценкам экспертов программы развития ООН, речь идет о 116–210 миллионах тонн мусора и пепла. Если бы мусор был сложен на высоте не более трех метров, для его размещения потребовалась бы площадь 30 на 30 километров. Такие масштабы соответствуют размеру крупнейшего в ФРГ острова Рюген, расположенного в Балтийском море.

Землетрясения Смерть Пострадавшие Эквадор
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