Фото: Минобороны РФ

Российские вооруженные силы сорвали попытки украинской армии перебросить резервы на Купянском направлении. Об этом в воскресенье, 19 марта, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

— В течение дня на Купянском направлении группировка войск «Запад» сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населенного пункта Грениковка, а также переброску резервов и ротацию войск в районе населенного пункта Першетравнево, — сказал он.

Также российские артиллеристы ликвидировали три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Грениковки, Орлянского и Артемовки, цитирует его РИА Новости.

Недавно солдаты частной военной компании «Вагнер» начали «бешеный» штурм позиций ВСУ на юге Артемовска (украинское название Бахмут). Бойцы ЧВК начали наступление по улице Геологов и Корсунского при поддержке большого количества артиллерийских ударов.

Накануне советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил о попытке украинских войск войти в Артемовск из Часова Яра. Численность ВСУ в Артемовске в настоящее время составляет около 10 тысяч бойцов.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с ним и выяснила, каким он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.