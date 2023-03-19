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«РВ»: Бойцы ЧВК «Вагнер» начали «бешеный» штурм позиций ВСУ в Артемовске

Араз Салехов

Сюжет: 

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«РВ»: Бойцы ЧВК «Вагнер» начали «бешеный» штурм позиций ВСУ в Артемовске
Фото: Минобороны РФ

Солдаты ЧВК «Вагнер» начали «бешеный» штурм позиций украинской армии на юге Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом стало известно в воскресенье, 19 марта.

Бойцы частной военной компании наступают по улице Геологов и Корсунского при поддержке большого количества артиллерийских ударов, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о попытке украинских войск войти в Артемовск из Часова Яра. Численность ВСУ в Артемовске в настоящее время составляет примерно 10 тысяч бойцов.

В минувшую пятницу, 17 марта, чиновник сообщил, что российские подразделения взяли под контроль около 70 процентов территории Артемовска.

Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске. По его словам, бойцы активно совершают продвижение вглубь данной промышленной зоны.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут ВСУ после потери Артемовска. Как отметил специалист, отход из города грозит украинскому руководству существенными репутационными потерями.

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