Песков рассказал, как Путин передвигался по Мариуполю

Фото: Администрация президента РФ

Вся поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь не была спланирована, как и перемещения по городу. Об этом в воскресенье, 19 марта, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Что самое интересное, опять же, возвращаясь к Мариуполю: как такового кортежа не было. (Была) очень компактная группа машин с президентом. В одной из них он сам был водителем, — сказал он.

Глава государства проехал по городу и осмотрел его. При этом президент полностью соблюдал правила дорожного движения, передает слова пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Владимир Путин посетил Мариуполь 19 марта. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал главе государства, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте.

Российский вице-премьер рассказал, что в Мариуполь после благоустройства города начали возвращаться местные жители. Политик уточнил, что в городе начинает расти численность населения.

Президент в ходе своей поездки пообщался с вернувшимися в город жителями. Граждане поделились, что видели Путина только по телевидению. На что глава государства ответил: «Надо начинать знакомиться поближе».