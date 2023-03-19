Путин: У решения о начале спецоперации нет сослагательного наклонения

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У решения о начале специальной военной операции нет сослагательного наклонения. Об этом в воскресенье, 19 марта, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

— И все, что произошло в Крыму, — произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите. Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики, — сказал он.

Президент назвал защиту крымчан святой «обязанностью». При этом российский лидер добавил, что Москва всегда рассчитывала на мирное решение проблемы, однако западные сторонники давно планировали конфликт и «накачивали Украину оружием».

21 февраля президент в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад упивается своим вероломством, называя «Минск-2» спектаклем, понятия чести и порядочности — не для них. По его словам, США и НАТО активно разворачивали у границ РФ собственные армейские базы, секретные биолаборатории, а также готовили Украину к большому противостоянию с Россией.

В феврале экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что Минские соглашения дали возможность Украине выиграть время для подготовки к спецоперации. Она отметила, что несмотря на то, что это время не предотвратило конфликт, Украина может не только дать отпор, но и получить необходимую помощь.