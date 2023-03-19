Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин: У решения о начале спецоперации нет сослагательного наклонения

Полина Долганова
Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин: У решения о начале спецоперации нет сослагательного наклонения
Фото: er.ru

У решения о начале специальной военной операции нет сослагательного наклонения. Об этом в воскресенье, 19 марта, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

— И все, что произошло в Крыму, — произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите. Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики, — сказал он.

Президент назвал защиту крымчан святой «обязанностью». При этом российский лидер добавил, что Москва всегда рассчитывала на мирное решение проблемы, однако западные сторонники давно планировали конфликт и «накачивали Украину оружием».

21 февраля президент в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад упивается своим вероломством, называя «Минск-2» спектаклем, понятия чести и порядочности — не для них. По его словам, США и НАТО активно разворачивали у границ РФ собственные армейские базы, секретные биолаборатории, а также готовили Украину к большому противостоянию с Россией.

В феврале экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что Минские соглашения дали возможность Украине выиграть время для подготовки к спецоперации. Она отметила, что несмотря на то, что это время не предотвратило конфликт, Украина может не только дать отпор, но и получить необходимую помощь.

Спецоперации Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте