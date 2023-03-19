Песков заявил, что Путин и Герасимов долго общались о ходе спецоперации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел личную встречу с начальником генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, в ходе которой они обсуждали ситуацию вокруг спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Он выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом еще отдельно достаточно долго с Герасимовым говорил уже в отдельном кабинете, — сказал он.

Глава государства также оценил сложившуюся на фронте ситуацию. Песков добавил, что в самом штабе спецоперации работа ведется круглые сутки, передает РИА Новости.

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что поездка президента на командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону не готовилась заранее. По его словам, глава государства приехал на командный пункт с целью проверить его работу в штатном режиме.

Российский лидер 19 марта прибыл в Ростов-на-Дону для проведения совещания в командном пункте СВО.

В штабе российский лидер заслушал доклады как начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, так и ряда военачальников. В ходе совещания Герасимов заявил, что сначала мог бы сделать доклад президенту в своем кабинете, а после предложил зайти на командный пункт.