Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков заявил, что Путин и Герасимов долго общались о ходе спецоперации на Украине

Араз Салехов
Политика
Песков заявил, что Путин и Герасимов долго общались о ходе спецоперации на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел личную встречу с начальником генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, в ходе которой они обсуждали ситуацию вокруг спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Он выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом еще отдельно достаточно долго с Герасимовым говорил уже в отдельном кабинете, — сказал он.

Глава государства также оценил сложившуюся на фронте ситуацию. Песков добавил, что в самом штабе спецоперации работа ведется круглые сутки, передает РИА Новости.

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что поездка президента на командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону не готовилась заранее. По его словам, глава государства приехал на командный пункт с целью проверить его работу в штатном режиме.

Российский лидер 19 марта прибыл в Ростов-на-Дону для проведения совещания в командном пункте СВО.

В штабе российский лидер заслушал доклады как начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, так и ряда военачальников. В ходе совещания Герасимов заявил, что сначала мог бы сделать доклад президенту в своем кабинете, а после предложил зайти на командный пункт.

Дмитрий Песков Спецоперации Армия Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте