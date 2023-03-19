Песков: Поездка Путина на командный пункт СВО в Ростове-на-Дону заранее не готовилась

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Поездка президента Российской Федерации Владимира Путина на командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону не готовилась заранее. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства приехал на командный пункт с целью проверить его работу в штатном режиме.

— Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась. Основная цель — посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Владимир Путин посетил Мариуполь 19 марта. Он осмотрел несколько городских объектов и пообщался с жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал российскому лидеру, как проходят строительные и восстановительные работы в населенном пункте. В микрорайоне «Невский» глава РФ поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей он зашел к ним в дом.

Также Путин 19 марта прибыл в Ростов-на-Дону для проведения совещания в командном пункте СВО.

В штабе российский лидер заслушал доклады как начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, так и ряда военачальников. В ходе совещания Герасимов заявил, что сначала мог бы сделать доклад президенту в своем кабинете, а после предложил зайти на командный пункт.