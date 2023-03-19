Сергей Собянин: Онлайн-сервис «Моя семья» открыл доступ к метрическим книгам старообрядцев

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Онлайн-сервис «Моя семья» опубликовал метрические книги старообрядцев, написанные в 1907–1918 годы. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что скоро доступ к книгам появится на платформе «Доступ по архивам». Ее Главархив Москвы запустил совместно с «Яндексом».

Старообрядческие книги делятся на три вида: о родившихся, о бракосочетавшихся и об умерших. Они содержат информацию о датах событий, их участниках, а также другие необходимые сведения.

Кроме того, в Главархиве теперь доступны брачные обыски, исповедные ведомости и ревизские сказки, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / мэр Москвы Сергей Собянин

Накануне Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году в столице стартовал проект «Социальная помощь в больницах». Он позволил помочь более чем 25 тысячам москвичей.

Также мэр Москвы заявил, что в 2022 году число онлайн-обращений за получением социальных услуг выросло на 75 процентов. Глава города отметил, что на сегодняшний день существует 42 услуги в сфере труда и социальной защиты в электронном виде.