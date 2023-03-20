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«Откуда такие деньги у людей»: Кушанашвили возмутился доходами блогера Лерчек

Никита Худяков
Общество
«Откуда такие деньги у людей»: Кушанашвили возмутился доходами блогера Лерчек
Фото: YouTube/ШАСТУН

Журналист Отар Кушанашвили считает, что звезды несправедливо получают высокие доходы в социальных сетях, а блогерство он считает сомнительным занятием.

— Профессия блогер. Как на одной сметане прожить до декабря? Или Семенович… Откуда такие деньги у людей, необремененных вообще ничем? У них долгов на 300 миллионов рублей, — сказал он в YouTube-шоу «Каково?!».

Недавно стало известно, что суд запретил семье блогера Лерчек пользоваться интернетом, мобильным телефоном и почтой, а также покидать жилище. В отношении супругов возбуждены уголовные дела из-за легализации 130 миллионов рублей, заработанных преступным путем, а также об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, за два года блогеры недоплатили государству более 300 миллионов рублей. Подробнее об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что блогеры, подобные обвиняемой в неуплате налогов Валерии Чекалиной (Лерчек), обесценивают профессию. По его словам, пока одни получают образование и знания, другие идут путем отказа от учебы. В итоге наглость побеждает мудрость.

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