Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты «Оникс» после решения МУС об «аресте» Путина

Араз Салехов
Политика
Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты «Оникс» после решения МУС об «аресте» Путина
Фото: er.ru

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил судей Международного уголовного суда (МУС) о последствиях из-за решения об «аресте» президента России Владимира Путина.

— Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда, — сказал он.

Также политик в своем Telegram-канале предрек «чудовищные последствия» из-за решения МУС.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В ответ на это Медведев заявил, что система международного права полностью себя исчерпала, поскольку ей больше никто не доверяет. По его мнению, после такого никто не захочет признавать решения ООН и других структур.

В свою очередь премьер-министр Камбоджи Хун Сен сообщил, что ордер на арест Путина может привести к ядерной войне. На данный момент решение МУС признают 123 страны, исключениями являются Россия, Китай, США и Индия.

Дмитрий Медведев Аресты Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте