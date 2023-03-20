Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты «Оникс» после решения МУС об «аресте» Путина

Фото: er.ru

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил судей Международного уголовного суда (МУС) о последствиях из-за решения об «аресте» президента России Владимира Путина.

— Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда, — сказал он.

Также политик в своем Telegram-канале предрек «чудовищные последствия» из-за решения МУС.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В ответ на это Медведев заявил, что система международного права полностью себя исчерпала, поскольку ей больше никто не доверяет. По его мнению, после такого никто не захочет признавать решения ООН и других структур.

В свою очередь премьер-министр Камбоджи Хун Сен сообщил, что ордер на арест Путина может привести к ядерной войне. На данный момент решение МУС признают 123 страны, исключениями являются Россия, Китай, США и Индия.