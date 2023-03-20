Врачи рассказали, возможна ли вспышка кори в Нижегородской области

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Случаев кори не зарегистрировано в Нижегородской области к 20 марта. Об этом NewsNN сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Вспышка заболевания была зарегистрирована на территории ряда регионов России. В основном случаи выявлены в Новосибирской, Самарской, Омской областях. Больные выявлены также в соседних регионах, поэтому риск распространения недуга в Нижегородской области, по мнению экспертов, все еще сохраняется.

Острое инфекционное вирусное заболевание отличается высокой степенью заразности. В особой зоне риска находятся невакцинированные люди, добавили специалисты.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков в свою очередь сообщил, что в Томске из-за одного заболевшего корью закрыли на карантин школу. Корь — очень заразное заболевание, и такой мерой была пресечена вероятность заражения среди непривитых, передает Царьград.

Нужно ли прививаться от кори, как долго сохранится иммунитет у тех, кто получил вакцину, и у тех, кто переболел, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.