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Политсоветник Маркелов назвал переговоры Путина и Цзиньпина эпохальным событием

Ирина Игнатенко
Политика
Политсоветник Маркелов назвал переговоры Путина и Цзиньпина эпохальным событием
Фото: Администрация президента РФ

В Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Предстоящую встречу прокомментировал политический советник Сергей Маркелов.

Эксперт назвал эту встречу важнейшей и эпохальной. По мнению Маркелова, встреча Си Цзиньпина с Владимиром Путиным запустит более высокую мировоззренческую оценку происходящего в мире. В мире начнут по-новому воспринимать отношения стран, пересмотрят современную политику и понятия врага, друга и конфликта.

Маркелов добавил, что на встрече лидеры двух стран должны обозначить новые точки взаимодействия между Россией и Китаем, передает «360».

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом. Самолет главы государства уже приземлился в московском аэропорту Внуково, передает ФАН.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что союз с китайской стороной имеет свои особенности. По его словам, Китай не будет жертвовать чем бы то ни было ради интересов российской стороны и готов сотрудничать только в тех сферах, которые имеют значимость для обоих государств.

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