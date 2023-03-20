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Губернатор Воробьев посоветовал уделить повышенное внимание вопросам уборки улиц весной

Ирина Игнатенко
Общество
Губернатор Воробьев посоветовал уделить повышенное внимание вопросам уборки улиц весной
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

С наступлением весны в Подмосковье нужно уделить повышенное внимание вопросам чистоты в населенных пунктах, содержанию и уборке дорожного полотна. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Все вопросы, связанные с чистотой и порядком, будут обсуждаться у нас регулярно. И устранение ям, и чистота, и субботник, который мы будем обсуждать на следующей неделе, — все это является крайне важным и актуальным. Прошу в муниципальной повестке уделить этому особое внимание, — отметил он в ходе совещания с главами городских округов.

Воробьев добавил, что в сфере ЖКХ Московской области трудоустроены порядка 100 тысяч сотрудников, передает «Радио 1».

Губернатор региона также подчеркнул, что главам городских округов и руководителям ведомств необходимо активно работать и поддерживать контакты с жителями Подмосковья, передает РИАМО.

Также Андрей Воробьев подчеркнул необходимость комплексного развития территорий. Он поручил министрам и главам городских округов пристально следить за исполнением соглашений по модернизации тепловых сетей и котельных, а также за решением других вопросов в хозяйственной сфере.

Подмосковье Андрей Воробьев весна
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